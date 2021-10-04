بقرار من بوتين روسيا تحتفل بـ"عيد الأب" منذ هذا العام

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مرسوما بإقرار "عيد الأب" في روسيا... وبالتالي تزيد الأعطال الرسمية يوما آخر في البلاد.

وفقًا للمرسوم المنشور في البوابة الإلكترونية الرسمية للمعلومات القانونية، تم إقرار عيد الأب من "أجل تعزيز مؤسسة الأسرة وزيادة أهمية الأبوة في تربية الأبناء".

وجاء في الوثيقة "إقرار عيد الأب والاحتفال به في يوم الأحد الثالث من شهر أكتوبر".

وسيتم الاحتفال بعيد الأب في روسيا في يوم الأحد الثالث من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الذي يصادف هذا العام يوم 17 الشهر الجاري.