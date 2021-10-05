"فيلم التحدي"...السينما الروسية تحقق المستحيل بتصوير في الفضاء الخارجي

تدخل السينما الروسية عهدا جديدا لا مثيل له في العالم يتجسد بتصوير أول فيلم روائي حقيقي بعنوان "التحدي" في الفضاء الخارجي دون استخدام المؤثرات الاصطناعية أو الفيديوهات مع انطلاق رحلتهم الفضائية من قاعدة بايكونور الفضائية.

ويشارك في الفيلم الروائي فريق عمل متخصص يتألف من ممثلين تم اختيارهم بعناية وفق معايير خاصة، وهم الممثلة يوليا بيريسيلد والمخرج كليم شيبينكو ورائد الفضاء أنطون شكابلروف الذين سينطلقون برحلة إلى محطة الفضاء الدولية للتصوير.

الممثلة

بهذا الصدد أصبحت الممثلة الروسية، يوليا بيريسيلد، أول ممثلة في العالم ستقوم بدورها في الفضاء الخارجي وهذا يعد تحديا كبيرا بالنسبة لها، حيث قالت في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "يجب أن يكون الفنان منفتحا وحساسا وبالإضافة إلى ذلك يجب أن لا يفقد التركيز خلال العمل فكيف إذا كان ذلك في الفضاء الخارجي إنها ستكون معجزة لا تصدق".

© Sputnik . Ramil Sitdikov الممثلة الروسية يوليا بيريسيلد، ضمن طاقم مركبة "سويوز إم إس-19" مع طاقم فيلم "التحدي" الروسي على متنها في بايكانور، 5 أكتوبر 2021

وينطلق فريق العمل من محطة بايكونور الفضائية على متن صاروخ "سويوز إم إس 19"، حيث سيتألف من ثلاثة أشخاص بينهم فقط رائد فضائي واحد والآخرين هم أشخاص يعملون في مجال السينما وهذه التجربة هي الأولى بالنسبة لهم.

أما سيناريو الفيلم فهو سري نوعا ما، لكن الفكرة الأساسية تنطلق من كونه مشروع فيلم علمي يهدف إلى كشف التفاصيل الأساسية عن الفضاء وحياة رواده.

الاستعدادات

وذكرت الممثلة الروسية بيريسيلد أن الجزء الأهم من المشروع هو عملية التحضير التي شملت مراحل الانتقال من مرحلة إلى أخرى، بالإضافة إلى التدريبات اليومية وتطبيق نظام غذاء معين والعمل على حفظ كل التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالأمور التقنية واللوجستية.

وأشارت الممثلة إلى أن التدريبات لم تكن سهلة وهناك ارتباط يومي بإجراء الفحوص الطبية المتعلقة بالأنف والأذن والحنجرة وفحص العيون، بالإضافة إلى تدريبات متعلقة بالضغط الجوي في غرف معدة خاصة لهذه الأمور والمشاركة في دورات جاذبية تقام في المسبح مشابهة لما سيكون في الفضاء الخارجي.

وكان من المرشحين (بالإضافة إلى بيريسيلد، الممثلات صوفيا أرزاكوفسكايا وألينا موردوفينا والطيار غالينا كايروفا)، قاموا بزيارة جهاز طرد مركزي، وغرفة ضغط، وشهدوا تسارعًا مستمرًا (لذلك - يسمى اختبار الدهليزي NKUK). وكان عليهم أيضًا تدريب عناصر جماعية مختلفة على الماء، والمشاركة في "تدريب جاف" - الهبوط في بركة، ناهيك عن انعدام الوزن.

الحياة على متن محطة الفضاء الخارجي

وفي ما يخص الحياة على متن محطة الفضاء الدولية سيحصل الطاقم على ثلاث وجبات متنوعة في اليوم مثلهم مثل رواد الفضاء الآخرين دون أي تمييز يذكر.

© Sputnik . Ramil Sitdikov الممثلون الروس ضمن طاقم مركبة "سويوز إم إس-19" مع طاقم فيلم "التحدي" الروسي على متنها في بايكانور، 5 أكتوبر 2021

المصاعب

لا شك أن الفريق سيطدم بصعوبات جمة أبرزها حالة انعدام الجاذبية وغياب الرعاية الذاتية والشخصية التي لا مكان لها على متن المحطة الدولية.

وقالت الممثلة الروسية بيريسيلد في هذا الإطار لوكالة "سبوتنيك": "النوم دون لمس الجدران أمر غير مريح. أنت تطفو في كيس نوم. حتى لو كنت مرهقًا أثناء النهار ومتعبًا جدًا، فلا يزال من الصعب عليك النوم. تحاول العثور على وضع مريح وإراحة ساقيك ورأسك بعض الضغط، بالإضافة إلى ذلك لا يتم إطفاء الأضواء على محطة الفضاء الدولية كما تسمع أصوات المراوح ومعدات التشغيل دائما والتي تعمل دون توقف".

كما ستعاني الممثلة الروسية يوليا بيريسيلد والمخرج كليم شيبينكو، اللذان سيذهبان إلى محطة الفضاء الدولية من الغثيان وتورم الوجه من اندفاع الدم إلى الرأس والصداع النصفي وصعوبة تنسيق الحركات في الأيام الأولى".