طاقم تصوير أول فيلم سينمائي في الفضاء يصل إلى المحطة الفضائية الدولية بث مباشر

حلقت المركبة الفضائية سويوز إم إس -19 مع ثلاثة من أفراد الطاقم إلى محطة الفضاء الدولية باستخدام مخطط ثنائي الاتجاه. انضم إلى وحدة "رازفيت ، التي تتبع من البث، الذي يتم إجراؤه على موقع "روسكوسموس" الإلكتروني.

وانضم رائد الفضاء الروسي أنطون شكابليروف، والممثلة يوليا بيريسيلد والمخرج كليم شيبينكو، اللذان يخططان لتصوير أول فيلم روائي طويل في الفضاء، على المركبة الفضائية.

وسيتعين حاليا على طاقم محطة الفضاء الدولية التحقق من إحكام الالتحام، وبعد ذلك سيتم معادلة الضغط بين المركبة الفضائية المأهولة ومحطة الفضاء الدولية، وسيتمكن طاقم الفيلم بعد ذلك من الانتقال إلى المحطة.

وفشلت السفينة في الرسو على الوضع التلقائي، وتم الاقتراب والرسو في وضع التحكم عن بعد.

يتبع..