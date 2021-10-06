سفينة روسية أخرى تحمل صواريخ "كاليبر" تتجه إلى البحر المتوسط

ذكر مراسل "سبوتنيك"، نقلا عن جهازالإعلام التابع للأسطول الروسي في البحر الأسود، أن روسيا أرسلت وحدة بحرية جديدة إلى البحر المتوسط.

وأشار مراسل "سبوتنيك" إلى أن سفينة "فيشني فولوتشوك" المتسلحة بالصواريخ تعبر مضيقي البوسفور والدردنيل متجهة إلى البحر المتوسط.

ووفق بيانات البحرية الروسية فإن السفينة ستقوم بتنفيذ عدد من المناورات لتعزيز قدراتها على خوض المعركة البحرية والبحث عن الغواصات المعادية وتدميرها والدفاع عن الذات وعبور المناطق المكتظة بالسفن، أثناء قيامها بالرحلة إلى البحر المتوسط.

وأشارت إلى أن سفينة "فيشني فولوتشوك" تحمل صواريخ "كاليبر".

يجدر بالذكر أن صاروخ "كاليبر" يعتبر سلاحا متطورا يتقدم على أمثاله الغربية في تنوع الاستخدامات. وقد أبرز قدراته حين استُخدم لمكافحة الإرهاب في سوريا.

وتتوجه سفينة "فيشني فولوتشوك" إلى البحر المتوسط لتنضم هناك إلى مجموعة القطع البحرية الروسية، حيث تحل محل السفينة المماثلة "إنغوشيتيا" المتواجدة في البحر المتوسط منذ يوليو/تموز 2021.