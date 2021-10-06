دولة أفريقية تدحر الإرهاب بمساعدة روسيا

تمكن جيش جمهورية أفريقيا الوسطى من كسب الحرب على الإرهاب بفضل مساعدة روسيا.

أعلن ذلك مدير عام رابطة الضباط من أجل الأمن الدولي ألكسندر إيفانوف، الذي أشار إلى أن روسيا قدمت مساعدتها بوساطة مستشاريها العسكريين.

وقال إيفانوف في حديثه لـ"سبوتنيك": "ساعدنا جيش جمهورية أفريقيا الوسطى في التخطيط للعمليات وتنظيم الإمدادات، وأدى إنجاز هذه المهام إلى تحقيق الانتصار في الحرب واستعادة السلام".

وأضاف: "يلقى عملنا استحسان الحكومة والشعب".

وتعد جمهورية أفريقيا الوسطى واحدة من مجموعة الدول التي تستعين بالمستشارين العسكريين الروس للإشراف على تدريب أفراد قواتها المسلحة.

وتابع إيفانوف: "أظهرنا مدى فعالية مساهمتنا في حل المسائل المتعلقة بتدريب القوات المسلحة".

كما أكد إيفانوف أن "روسيا تتعامل مع الدول الأخرى وفق قاعدة الند للند دائما".