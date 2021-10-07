مسلمو روسيا يحصلون على صفة استشارية في المجلس الاقتصادي للأمم المتحدة

وصرح رئيس المجمع المفتي ألبير كرغانوف لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس: "نحن ممتنون للجنة لاتخاذ مثل هذا القرار الإيجابي".

وأضاف: "حصلت منظمة غير حكومية أخرى في روسيا، ممثلة بالمجمع الروحي لمسلمي روسيا، على هذا المكانة الرفيعة، مما يتيح لنا الفرصة للمشاركة في أنواع مختلفة من الاجتماعات، وإعطاء رأي لما يهم الناس اليوم في عدة قضايا ومن جميع البلدان".

يشير موقع التجمع الروحي لمسلمي روسيا إلى أن القرار اتخذ بناءً على توصية لجنة الأمم المتحدة للمنظمات غير الحكومية بتاريخ 21 يوليو/تموز 2021.

وأشار المفتي إلى أنه على مستوى الأمم المتحدة ستتم إثارة موضوع توفير الأدوية للمرضى اليتامى من البلدان التي لا تملك الأموال الكافية لذلك.

يوفر الوضع الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وفقًا للمعلومات الموجودة على موقع الأمم المتحدة على الإنترنت، الفرصة للمنظمات غير الحكومية للتفاعل مع العديد من الهيئات والهياكل الفرعية التابعة للأمم المتحدة التي تتعامل مع قضايا حقوق الإنسان والمجموعات الخاصة.

للتذكير، فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو الهيئة الرئيسية المسؤولة عن تنسيق الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة والمنظمات داخل نظامها.