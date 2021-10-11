شبح الطاعون يخيم على العالم مجددا

قالت رئيسة حماية المستهلك الروسية " روس بوتريب نادزور" آنا بوبوفا، إن عدد حالات الطاعون في العالم آخذ في الازدياد، وهذا أحد مخاطر اليوم.

وأضافت بوبوفا في حوار مع الصحفيين: "نحن، بالطبع، نرى تغييراً في حدود بؤر الطاعون، على سبيل المثال، المرتبط بالاحترار، وتغير المناخ والتأثير البشري على البيئة الطبيعية، ونرى زيادة في حالات الطاعون في العالم".

وأشارت بوبوفا إلى أن الاستجابة الطارئة لمثل هذه الحالات تزداد أهمية اليوم.

وتخوف العديد من الخبراء أخيرا من المخاطر الحالية كمتغير "دلتا"، حيث فندت بوبوفا أواخر الشهر الماضي المعلومات التي تفيد بأن سلالة "دلتا" التاجية تسبب مسارًا أكثر خطورة للمصابين بفيروس كورونا.