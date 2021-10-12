علم البحرية الروسية يرفرف على متن غواصة جديدة

رفعت البحرية الروسية علمها المعروف بـ"سانت أندرو"، اليوم الثلاثاء، على الغواصة الجديدة التي تعمل بالديزل والكهرباء "ماغادان"، حيث تم تسليم الغواصة إلى البحرية الروسية، وسوف تخدم في أسطول المحيط الهادئ.

ماغادان هي الغواصة الثالثة من سلسلة 636.3، تم وضعها في أحواض السفن الأميرالية في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وتم إطلاقها في 26 مارس/ آذار من هذا العام.

وأشار القائم بأعمال رئيس الأركان البحرية الأدميرال ميخائيل نيوبوكوييف، أثناء رفع العلم على ماغادان، أن الغواصة ستغادر قريبًا إلى فلاديفوستوك وتدخل خليج يوليسيس، وسيتعين على الطاقم العمل على حماية الحدود البحرية في شرق روسيا، حسبما ذكر موقع "روسكوي أروجوي" العسكري.

وتم توقيع عقد بناء ست غواصات تعمل بالديزل والكهرباء لأسطول المحيط الهادئ في سبتمبر/أيلول 2016، وتم بالفعل نقل الغواصة الأولى "بتروبافلوفسك كامتشاتسكي" والثانية "فولكوف" إلى الأسطول، أما الرابعة المسماة بـ"أوفا"، فيتم تشكيل هيكلها الخفيف، وتجري أعمال تجميع أخرى حيث يتم العمل على إرساء الغواصتين الخامسة والسادسة، "موجايك" و"ياكوتسك".

ويبلغ أقصى عمق غمر لغواصات المشروع 636.3 وصوله 300 متر، أما مدى الغوص فيصل إلى 400 ميل بحري، وهي قادرة على حمل ستة صواريخ طوربيد، وتبلغ سرعة الغمر 18 عقدة، ويصل عدد أفراد الطاقم إلى 52 عنصراً.