للمرة الأولى... البحرية الروسية تستخدم طائرات دون طيار لمراقبة إطلاق الصواريخ

وتم إطلاق طائرات "أورلان-10" و"أليرون-3" من سفينة الصواريخ "داغستان" في إطار تجربة الطريقة غير العادية للتحقق من إصابة الأهداف المتموضعة على الساحل بالصواريخ.

وانطلقت الطائرات المسيرة عقب إطلاق صواريخ "كاليبر" على أهداف يزمع تدميرها على شاطئ البحر.

وذكر تلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" أن مطلقي الطائرات المسيرة واجهوا الظروف الجوية غير المواتية وهبات الرياح العاتية، ولكنهم تمكنوا من التغلب على الصعوبات وتذليلها.

يجدر بالذكر أن طائرة "أورلان" تعد واحدة من الطائرات المسيرة الأساسية للقوات المسلحة الروسية وتتلخص وظيفتها الأساسية في مراقبة ما يقع في مناطق من الصعب الوصول إليها، وتستطيع تحديد الأهداف لجميع الآليات القتالية.