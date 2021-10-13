روسيا والاتحاد الأوروبي يعقدان لقاء للاتفاق على معايير الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم

أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم الأربعاء، أن روسيا والاتحاد الأوروبي يعقدان سلسلة من مشاورات الخبراء للاتفاق على المعايير الأساسية للاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان وزارة الصحة الروسية: "قام الطرفان خلال اللقاء بتحديد الخطوات المشتركة التالية: عقد سلسلة من مشاورات الخبراء للاتفاق على المعايير القانونية والفنية الأساسية للاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم".

وأضاف البيان: "العمل على الاعتراف المتبادل بالشهادات يهدف إلى إزالة العوائق أمام تنقل المواطنين الروس في الاتحاد الأوروبي والعكس".

ويخضع اللقاح الروسي، "سبوتنيك V"، منذ الـ4 من مارس/آذار الماضي، لإجراء فحص تدريجي في وكالة الأدوية الأوروبية.

وكان رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، أعلن في 13 يوليو/تموز، أن الصندوق يتوقع اعتماد وكالة الأدوية الأوروبية للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لـ"كوفيد-19" في الخريف المقبل.

هذا وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" ، في أغسطس/آب 2020، طوره مركز غاماليا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.