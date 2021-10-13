وزارة الداخلية الروسية تقرر منح الطلبة الأجانب إقامة مؤقتة

قررت وزارة الداخلية الروسية تبسيط إقامة الأجانب الذين يدرسون في البلاد، من خلال إنشاء نظام قانوني خاص لهم أثناء دراستهم، وتم نشر القرار على البوابة الفيدرالية لمشروع الإجراءات القانونية التنظيمية.

ينص المشروع على إجراء تغييرات في القانون الروسي بشأن الوضع القانوني للأجانب في روسيا، ويقترح إنشاء نظام قانوني خاص للأجانب الذين يدرسون بدوام كامل في المؤسسات التعليمية الحكومية الروسية أو المؤسسات العلمية الحكومية.

كما هو محدد، يحصل الأجانب الذين يدرسون في روسيا اليوم على تصريح إقامة مؤقتة على أساس عام ضمن الحدود التي تحددها الحكومة.

وجاء في نص القانون: "من أجل تبسيط إجراءات إقامة هذه الفئة من الأشخاص على الأراضي الروسية وإضفاء الشرعية عليها، المواطنين الأجانب الذين وصلوا إلى الاتحاد الروسي لغرض الدراسة في مؤسسة حكومية، سيتمكنون من الحصول على تصريح إقامة مؤقتة لغرض الحصول على التعليم".

وفقًا للقرار، فإن الأجنبي الذي حصل على الإقامة المؤقتة سيكون مقيمًا مؤقتًا. بالإضافة إلى ذلك، لتبسيط شروط الطلاب الأجانب، من المخطط السماح لهم بعدم إلغاء تسجيلهم في مكان الإقامة عند مغادرة روسيا خلال فترة الدراسة.