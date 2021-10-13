مدير الاستخبارات الروسية: الغرب يسعى لوقف سير عملية التكامل في فضاء الاتحاد السوفيتي السابق

صرح مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، اليوم الأربعاء، بأن الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة ترغب في تعليق سير عمليات التكامل في فضاء الاتحاد السوفيتي السابق.

موسكو - سبوتنيك. وقال ناريشكين، للصحفيين: "لا يخفى على أحد أن مجموعة البلدان التي ذكرتها تود أن يقوم مجتمعنا، أي رابطة الدول المستقلة، وكل دولة من الدول داخل هذه الرابطة، بتغيير سياستها الداخلية والخارجية بشكل ملموس، وأن تتوقف عمليات التكامل في فضاء الاتحاد السوفيتي السابق ".

وأضاف أن "دول الغرب تحاول بشكل نشيط جدا، وحتى بشكل عدواني أحيانًا، غرس قيمها الشمولية الليبرالية في مجتمعنا؛ ونحن من جانبنا ندافع عن قيمنا، القيم الإنسانية العالمية".

وشدد مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، على أن روسيا ستدافع عن قيمها وسيادتها بكل الوسائل المشروعة.