رابطة مشغلي الرحلات: السائحون الروس المصابون في حادث سير بتركيا حالتهم جيدة

أعلنت المديرة التنفيذية لرابطة مشغلي الرحلات للروس، مايا لوميدزي، اليوم السبت، أن الحالة الصحية للسائحين الروس المصابين في حادث انقلاب باص في محافظة أنطاليا جيدة.

موسكو - سبوتنيك. وقالت لوميدزي لوكالة سبوتنيك: "تلقينا خبر إصابة المرشد السياحي و7 سياح روس، وتم نقلهم إلى أقرب مستشفى لتقديم الرعاية الصحية لهم. حالتهم تعتبر جيدة".

هذا وكانت القنصلية العامة الروسية في أنطاليا قد أكدت في وقت سابق إصابة 7 أشخاص في حادث سير ونقلهم إلى المستشفى.