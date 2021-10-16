الحصانة الجماعية ضد كورونا في روسيا تصل إلى 45 %

وقال البيان: "ابتداءً من 15 أكتوبر/تشرين الأول، تم التطعيم بالمكون الأول 51 مليون مرة، والتطعيم الكامل - 47.5 مليون مرة. ويقدر مستوى مناعة القطيع في روسيا بنحو 45 في المئة".

علاوة على ذلك، تبلغ النسبة في موسكو 61 في المئة، وفي ضواحي موسكو - 64 في المئة، وفي سان بطرسبرغ - 58 في المئة.

في يوليو/تموز، قالت نائبة رئيس الوزراء تاتيانا غوليكوفا إن هذا الرقم يجب أن يصل إلى 80 في المئة من السكان البالغين. تشمل هذه الفئة أولئك الذين أصيبوا بكورونا أو تم تطعيمهم في الأشهر الستة الماضية، وكذلك أولئك الذين كانوا مرضى أو تم تطعيمهم من قبل، لكنهم خضعوا للتطعيم مرة أخرى.