الدفاع الروسية: مقاتلة ترافق قاذفة أمريكية فوق بحر اليابان

أعلن مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، اليوم الأحد، عن مرافقة مقاتلة من طراز "ميغ-31" لقاذفة من طراز "بي-1 بي" تابعة لسلاح الجو الأمريكي فوق بحر اليابان.

ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية، رصدت أجهزة مراقبة الأجواء الروسية فوق المياه المحايدة لبحر اليابان هدفًا جويًا يقترب من الحدود الروسية، يوم 17 تشرين الأول/أكتوبر، حيث حدد طاقم المقاتلة الروسية الهدف الجوي على أنه قاذفة استراتيجية تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "بي-1بي".

وأضف البيان: "لتحديد الهدف الجوي ومنعه من اختراق الحدود الروسية، تم الدفع بمقاتلة من طراز "ميغ- 31" من قوات الدفاع الجوي بالمنطقة العسكرية الشرقية في الجو".

وتم التأكيد على أن رحلة "ميغ-31" التي تم الدفع بها لتحديد هدف جوي ومنع انتهاكات الحدود، كانت متوافقة بدقة مع القواعد الدولية.