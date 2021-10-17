بوتين يهدي الآباء "أول عيد"

تحتفل روسيا بعيد الأب، لأول مرة، اليوم الأحد 17 أكتوبر/تشرين الأول، وتم إعلان هذا اليوم عيدًا رسميًا قبل أيام قليلة بمرسوم رئاسي، ويؤكد القرار أن الهدف الأساسي هو تقوية مؤسسة الأسرة وزيادة أهمية الأبوة في تنشئة الأبناء.

نصف الروس سيحتفلون

وأظهر استطلاع حديث للرأي أجراه "مركز عموم روسيا لدراسة الرأي العام" أن ثلثي الروس يعرفون أن عطلة جديدة قد تم إقرارها، وسيتم الاحتفال بها الآن كل عام في يوم الأحد الثالث من شهر أكتوبر.

ويعتزم 49% من المستطلعين الزيارة وقضاء بعض الوقت في عشاء عائلي، و23% سوف يحتفلون مع آبائهم ويهدونهم ما كانوا يتمنونه.

الروس يبدون رأيهم بـ"الأب المثالي"

ويجب على الأب المثالي، حسب رأي المستطلعين الروس، أن يعتني بالأسرة ويحترم أم أبنائه، وأن يقوم بدور فاعل في حياة أطفاله، وأن يكون قدوة حسنة.

ويعتبر موقف الرعاية والاحترام تجاه أم الأطفال هو السمة الرئيسية للأب المثالي في رأي 33% من المشاركين بالاستطلاع، والمشاركة الفعالة في حياة الأطفال، بالإضافة للبحث المشترك عن حلول للمشاكل مهم لـ 29% من المشاركين.

ويعتقد 19% من المشاركين أن الأب يجب أن يكون قدوة يحتذى بها، وبالنسبة لـ 18% من الروس، من المهم أن يكون الأب طيبًا، وأخيرا، 17% يعتقدون أن الأب يجب أن يمكن الاعتماد عليه.