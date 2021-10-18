الطوارئ الروسية: اعتقال مراهق أطلق النار في مدرسة بمنطقة بيرم غربي البلاد

أعلنت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الاثنين، اعتقال مراهق أطلق النار مرتين في مدرسة بإقليم بيرم غربي البلاد.

وقالت الداخلية الروسية بإقليم بيرم في بيان، إنها تلقت بلاغا يفيد بقيام "قاصر" بإطلاق نار داخل إحدى المدارس، موضحة أنه تم اعتقال مُطلق النار دون وقوع أي إصابات.

وبحسب الداخلية الروسية، فإن مُطلق النار طالب في الصف السادس، وتعمل وكالات إنفاذ القانون على تحديد دوافع الطالب ومصدر حيازة السلاح.

يٌشار إلى أن جامعة بيرم الروسية شهدت، في 20 أيلول/ سبتمبر الماضي، حادث إطلاق نار أسفر عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 28 آخرين.