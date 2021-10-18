وصول وفد عسكري إيراني رفيع المستوى إلى موسكو لبحث العلاقات الثنائية مع روسيا

وصل رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري، إلى موسكو يوم أمس الأحد للتباحث مع نظيره وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو حول العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر مستجدات الوضع في أفغانستان والمنطقة.

وقال باقري في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" لدى وصوله إلى موسكو: "نحن نتعاون مع القوات المسلحة الروسية في العديد من المجالات".

وأضاف باقري قائلا: "وفي السنوات الأخيرة نتعاون والمهمة الرئيسية لرحلة الوفد العسكري الإيراني إلى موسكو هي مناقشة التعاون العسكري الثنائي وإجراء مشاورات مفصلة حول التأثير على دول الجوار ودول المنطقة".

وتابع باقري: "سنناقش اتفاقية شراء أسلحة من روسيا بعد انتهاء فترة حظر مجلس الأمن الدولي".