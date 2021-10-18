"الناتو" يرفض التعليق على قرار إيقاف عمل مكتبه في موسكو

رفض مكتب حلف شمال "الناتو" في العاصمة موسكو التعليق على قرار توقف عمل مكتبها، وذلك بعد قرار موسكو تعليق عمل مكتبها لدى الناتو.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات المكتب الإعلامي التابع للناتو في موسكو الذي قال: "الحقيقة نرفض التعليق على هذه الأنباء وللحصول على الإجابة من الأفضل التوجه بالسؤال إلى الزملاء في بروكسل".

وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن بلاده ستعلق عمل مكتبها لدى الناتو اعتبارًا من 1 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي: "ردًا على تصرفات الناتو، قمنا بتعليق عمل بعثتنا الدائمة في الناتو، بما في ذلك عمل الممثل العسكري الرئيسي، ربما اعتبارًا من 1 تشرين الثاني/نوفمبر، أو ربما يستغرق الأمر بضعة أيام أخرى".