ملكة جمال روسيا دعت ضيوف "إكسبو 2020" لزيارة بلدها

نظمت سفيرة كأس العالم 2018، وحاملة لقب ملكة جمال روسيا فيكتوريا لوبيريفا، سفيرة الجناح الروسي في إكسبو 2020 في دبي، مهرجان الثقافة الروسية وحفل عشاء كجزء من البرنامج الثقافي الرسمي لروسيا في المعرض العالمي.

ويهدف حفل استقبال فيكتوريا لوبيريفا الذي أقيم لاحقا إلى تعريف ممثلي العالم العربي والشركات الدولية بفرص السياحة والاستثمار في روسيا، لخلق بيئة مريحة للتعارف والتفاعل بين رجال الأعمال الروس والأجانب.

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وقالت لوبيريفا في تصريح لـ"سبوتنيك": "تم تصميم برنامج الأمسية لإظهار التنوع والانفتاح في روسيا الحديثة. قمنا بدعوة ألكسندر تسيبكين وسوفيكو شيفرنادزه كمضيفين. وقدم المغني الشهير إمين وراقص الباليه الروسي الشهير سيرغي بولونين وعازف البيانو والملحن نيكولاي ميلنيكوف عروضا للضيوف".

وفي ختام المهرجان، دعت سفيرة الجناح الروسي ضيوف المهرجان لزيارة روسيا. قائلة: "المهرجان مجرد عينة صغيرة لما يمكن أن يروه في بلدنا. لقد دعوت جميع الزوار إلى مهرجاننا للتخطيط بالتأكيد لرحلة إلى روسيا، حيث سيجدون العديد من الفرص للاستثمار".

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وحضر حفل افتتاح المهرجان نائب وزير الصناعة والتجارة في روسيا الاتحادية، المفوض العام للجناح الروسي أليكسي غروزديف، الذي أشار إلى أهمية مثل هذه المبادرات.

ومثلت فيكتوريا لوبيريفا، ملكة جمال روسيا 2003، وأول سفيرة في تاريخ FIFA في أحداث دولية كبرى مثل كأس العالم FIFA. لأكثر من خمس سنوات، وبمبادرة منها، أقيمت مهرجانات للثقافة الروسية المعاصرة في دبي.