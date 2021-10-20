المتحدث باسم الكرملين يعلق على تقارير إعلامية حول تعديل وزاري محتمل

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن الكرملين لا يعلن أبدًا عن إجراء تعديل وزاري في الحكومة الروسية.

ورد بيسكوف على سؤال لوكالة سبوتنيك عما إذا كان من المتوقع إجراء تعديل في مجلس الوزراء، بالقول: "لا نعلن عن ذلك أبدًا".

وفي وقت سابق، تداولت وسائل إعلام روسية أنباء، نقلاً عن مصادر مقربة من مجلس الوزراء، أخبارا تشير إلى أنه من المتوقع إجراء تعديلات قد تطال عدد من أعضاء الحكومة.