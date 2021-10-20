لافروف: تغيير السلطة في أفغانستان أمر واقع ونلاحظ جهود طالبان ونأسف لعدم مشاركة الأمريكيين

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن تغيير السلطة في أفغانستان أمر واقع، وإن موسكو تلاحظ جهودا من طالبان لتحقيق الاستقرار في الوضع.

وقال لافروف في الاجتماع الثالث لـ"صيغة موسكو" بشأن أفغانستان: "الآن، بعد تغيير جذري في الوضع على الأرض، ليس من المنطقي البحث عن أولئك المسؤولين عن الفشل في تحقيق نتيجة ملموسة في مسألة المصالحة الوطنية".

وأضاف لافروف، قائلا: "سأشير فقط إلى أن التوقعات الموضوعة على المعسكر الجمهوري، على الحكومة السابقة لأفغانستان برئاسة الرئيس الأسبق أشرف غني - هذه التوقعات لم تتحقق. الآن الإدارة الجديدة في السلطة. هذا الأمر الواقع يضع مسؤولية كبيرة على حركة طالبان ( المحظورة في روسيا). من أجل استقرار الوضع العسكري السياسي، لتحسين أنشطة جهاز الدولة".

كما أعرب لافروف، عن أسف بلاده لعدم حضور الولايات المتحدة للقاءات "صيغة موسكو" بشأن أفغانستان.

وأضاف قائلا: "نعرب عن أسفنا لعدم مشاركة زملائنا الأمريكيين في الحدث هذه المرة. لاحظنا أنه للمرة الثانية على التوالي، تجنبت الولايات المتحدة الاجتماع داخل الترويكا الموسعة المكونة من "روسيا والولايات المتحدة والصين وباكستان".

وتابع لافروف: "آمل أن تظل الولايات المتحدة مستعدة للعمل بنشاط في الاتجاه الأفغاني وأن ينضم الممثل الخاص الجديد إلى الخطوات القادمة، بما في ذلك متابعة نتائج الاجتماع الحالي بصيغة موسكو".

هذا ويعقد اجتماع "صيغة موسكو" حول أفغانستان فى موسكو اليوم الأربعاء. وحضر المشاورات متعددة الأطراف ممثلون من عشر دول في المنطقة، بالإضافة إلى وفد رفيع المستوى من طالبان برئاسة نائب رئيس الوزراء عبد السلام حنفي.