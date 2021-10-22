روسيا تختبر الروبوت "ماركر"... فيديو

تم تصوير اختبارات الروبوت "ماركر" في محطة "فوستوتشني كوسمودروم" الفضائية.

تم نشر مقطع فيديو للروبوت ماركر وهو يقوم بدوريات في محطة فوستوشني الفضائية.

راقبت الآلة حالة خطوط الإمداد بالطاقة والاتصالات، وراقبت المنطقة. تحرك الروبوت على طول طريق معين في وضع مستقل تمامًا، معتمداً على نظام رؤية ذكي. تخطى "ماركر" جميع العقبات على الطريق.

للتذكير، في 8 أكتوبر/تشرين الأول، قامت روسكوسموس، كتجربة، بدمج منصة روبوتية في نظام أمن الفضاء. تفتح نتائج الاختبار آفاقًا لإنشاء معدات روبوتية مخصصة للمرافق الحكومية ذات الأهمية الخاصة.

تم تطوير الروبوت "ماركر" في عام 2018، في إطار مشروع مشترك بين مؤسسة الأبحاث المتقدمة والجمعية العلمية والإنتاجية لتكنولوجيا أندرويد. إنه يحتوي على منصة ذات عجلات ومجنزرة. ويمكن تسليحه بمدفع رشاش "أوتيوس" عيار 12.7 ملم. ووحدة لسلاح أر بي جي-26.