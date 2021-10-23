روسيا تستحدث ضوابط جديدة تخص برامج التراسل الفوري

نشرت الحكومة الروسية مرسومًا ينص على أنه اعتبارا من 1 مارس/آذار 2022 ، سيكون من الممكن التسجيل في برامج التراسل الفوري فقط عن طريق الجواز الداخلي.

ووقع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين على المرسوم في 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لكن وسائل الإعلام بدأت تتحدث عنه اليوم فقط.

وبناء على الوثيقة ستبقى هذه القواعد سارية المفعول حتى مارس 2028، سيتعين إرسال المعلومات عن الشخص، في غضون 20 دقيقة بعد تسجيل المستخدم. إذا كانت التفاصيل غير متطابقة فيتم رفض التسجيل.

وسيزود المستخدم برمز تعريف خاص به، ويمكن تحديثه حتى أن غيّر الشخص شركة الاتصال. بحسب موقع "360" الروسي.

وإذا كانت المنصات أجنبية ولا تمتثل لعمل المرسوم ، فإنها مهددة بالحظر على أراضي روسيا.