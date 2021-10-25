انفجار في مبنى بمدينة نابريجنيي تشيلني الروسية

وقع انفجارغازي في شقة في الطابق الرابع من مبنى مؤلف من خمسة طوابق في نابريجنيي تشيلني الروسية وانهارت الأسقف بين الطابقين الرابع والخامس.

وأسفر الانفجار عن إصابة خمسة أشخاص على الأقل كحصيلة أولية.

وقال القسم الصحفي في وزارة الصحة الروسية، اليوم الاثنين، إن أحد الضحايا أُخرجَ من تحت أنقاض المبنى، وهو في حالة حرجة.

وقالت الوزارة في بيان: "تم إخراج أحد الضحايا من تحت الأنقاض، إنه في حالة خطيرة، وسيتم إرساله إلى مستشفى الطوارئ في نابريجنيي تشيلني، حيث يوجد كل ما قد يحتاجه".

وأضاف المصدر أن أربع فرق إسعاف وصلت بالفعل إلى مكان الحادث وتم إرسال فرق طب الطوارئ إلى هناك.

وأضاف: "في الساعة 17:30 في نابريجنيي تشيلني في 25/18 شارع تتارستان، وقع انفجار لمزيج من الغاز والهواء في شقة بالطابق الرابع من مبنى سكني مكون من خمسة طوابق".