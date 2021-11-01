البنك المركزي: فائض السيولة لدى البنوك الروسية يبلغ في بداية أكتوبر 1.3 تريليون روبل

أفاد تقرير السياسة النقدية الذي ينشره البنك المركزي الروسي بأن فائض السيولة لدى البنوك الروسية بلغ في بداية أكتوبر/تشرين الأول 1.3 تريليون روبل (الدولار = 70 روبل روسي)، بعد أن انخفض بمقدار 0.2 تريليون منذ بداية يوليو/تموز الماضي.

وقال بيان البنك: "في بداية أكتوبر، بلغ فائض السيولة 1.3 تريليون روبل، بانخفاض قدره 0.2 تريليون روبل مقارنة ببداية يوليو 2021".

وأوضح البنك المركزي أن هذا يرجع إلى زيادة مؤقتة في أرصدة حسابات المراسلة للبنوك لدى بنك روسيا، وزيادة حجم الاحتياطيات المطلوبة نتيجة زيادة قاعدة ودائع المؤسسات الائتمانية.

ولاحظ البنك المركزي الروسي، أن نمو النقد في عام 2021 سيرتفع من 0.6 إلى 0.7 ترليون روبل.

في الوقت ذاته، تم رفع توقعات تدفق الأموال إلى البنوك بسبب عمليات الميزانية بمقدار 0.1 تريليون دولار، وفقًا لتقارير البنك المركزي.