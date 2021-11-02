بوتين: الطائرات دون طيار خطيرة وروسيا تعلمت صد مثل هذه الهجمات بشكل فعال

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الطائرات دون طيار خطيرة للغاية، مؤكدا أن روسيا تعلمت صد مثل هذه الهجمات بشكل فعال.

موسكو- سبوتنيك. وقال بوتين خلال لقائه ممثلي عن القوات المسلحة الروسية ومجمع الصناعي العسكري: "اليوم سنتحدث عن تطوير الطائرات بدون طيار. نحن نعلم جيدًا كيف أثبتت نفسها في النزاعات المسلحة في السنوات الأخيرة ومدى فعاليتها ومدى خطورتها بالنسبة لنا، مع الأخذ في الاعتبار ما رأيناه في سوريا - هجمات إرهابية باستخدام طائرات بدون طيار. لقد تعلمنا أن نصد هذه الهجمات ونفعل (هذا - محرر) بشكل فعال للغاية ".

وأوضح بوتين أن الجيش الروسي مزود اليوم بأكثر من ألفي طائرة دون طيار: "لدينا الآن أكثر من ألفي مسيرة في الخدمة، ونحتاج إلى مواصلة العمل.. مع الأخذ في الاعتبار استخدام الذكاء الاصطناعي وأحدث إنجازات التكنولوجيا، إضافة إلى الخبرة التي نمتلكها من استخدام هذه الطائرات".

يتبع..