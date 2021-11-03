وزارة الخارجية الروسية: التقارير الواردة بشأن سحب قواتنا إلى الحدود مع أوكرانيا مزيفة

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، التقارير الواردة من عدد من وسائل الإعلام الغربية التي تفيد بأن روسيا تسحب قواتها إلى الحدود مع أوكرانيا بالمزيفة.

وقالت زاخاروفا في المؤتمر الصحفي: "لقد لفتنا الانتباه إلى وابل المعلومات الذي أطلق علينا، في مقالات وسائل الإعلام الأمريكية فيما يتعلق بحقيقة أن روسيا كانت تسحب قواتها إلى الحدود مع أوكرانيا، لم يكن أمرا واحدا مزيفا فقط، لقد كانت حملة كاذبة جديدة تمامًا في وسائل الإعلام الأمريكية".

وفي وقت سابق، نشرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية صور أقمار صناعية، والتي، حسب قولها، تظهر انتشار الجيش الروسي "على الحدود مع أوكرانيا"، في منطقة سمولينسك، التي لا تحد أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، إن الولايات المتحدة تراقب الوضع على الحدود بين روسيا وأوكرانيا فيما يتعلق بتقارير عن "نشاط غير عادي" لروسيا.