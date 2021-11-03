أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا والولايات المتحدة تشاركان في حوار حول الأمن السيبراني.

وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية إن "الحوار بين بلدينا حول قضايا أمن المعلومات يجري بالفعل. أولا وقبل كل شيء، يتم إجراؤه تحت رعاية مجلسي الأمن في البلدين".

ولم تفصح عن تفاصيل حوار معين وتبادلات محددة للمعلومات بسبب هذه الخصوصية.

وأضافت زاخاروفا: "إذا سنحت مثل هذه الفرصة لتقديم تقرير عن العمل المنجز، فسنفعل ذلك إما من خلال مجلس الأمن أو بالنيابة عن الهياكل ذات الصلة".

والتقى مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، في موسكو، اليوم الثلاثاء، مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي أي)، وليام بيرنز، حيث ناقشا العلاقات الروسية الأمريكية مع التركيز على مكافحة الإرهاب الدولي.

هذا هو أول لقاء مباشر بين ناريشكين وبيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية المعين هذا العام.

في وقت سابق يوم الثلاثاء، التقى سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف مع بيرنز في موسكو لمناقشة العلاقات الروسية الأمريكية. كان أيضًا أول اجتماع شخصي لهما.