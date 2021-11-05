إعلام: سلاح الدفاع الجوي الروسي يعزز فعاليته ضد الطائرات دون طيار...فيديو

استكملت وزارة الدفاع الروسية سلسلة من التدريبات لمواجهة الطائرات دون طيار في المناطق الجبلية، ومارس العسكريون تكتيكات صد الهجمات بطائرات دون طيار في ظروف صعبة.

وأظهرت الحرب في ناغورني كاراباخ العام الماضي، أن استخدام الطائرات دون طيار الهجومية في المناطق الجبلية يمكن أن يتسبب في أضرار جسيمة، وفي هذا الصدد، طورت وزارة الدفاع الروسية تكتيكًا لاستخدام الأنظمة المضادة للطائرات ومعدات الحرب الإلكترونية لتحييد هذا التهديد، وفقًا لموقع "توب وور".

وتم اتخاذ سلسلة من الإجراءات المضادة للطائرات دون طيار في جبال القوقاز وشبه جزيرة القرم، لأول مرة، اختبرت وحدات الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية التطورات النظرية والتكتيكية عمليًا، وتم التصريح بأن: "التدريبات كانت ناجحة، وتم تأكيد فعاليتها".

وأجريت إحدى هذه التدريبات في سلسلة جبال كوبو باشي في قراتشاي، شركيسيا، كجزء من التدريبات، كما تمكنت المفرزة المشتركة لوحدة البندقية الآلية الجبلية التابعة للجيش 49 المكون من أسلحة مشتركة بالمنطقة العسكرية الجنوبية من صد هجوم مكثف لطائرات دون طيار.

"Стрела-10". Мимо и муха не пролетит pic.twitter.com/zt46bVcPMp — Вежливые люди (@vezhlivo) March 25, 2015

​وتجدر الإشارة إلى أنه لهذا الغرض، تم استخدام محطات التشويش "أر330 جي" وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات (زي أر بي كي)، و"تونغوسكا-إم 1" و"ستريلا-10"، حيث تمكن الجنود من تدمير جميع الأهداف.

وتم تطوير الدفاع الجوي الذي تم بناؤه سابقا، مع مراعاة تجربة الصراع العسكري في ناغورني كاراباخ، وكذلك العمليات العسكرية في سوريا، في إطار التدريبات الاستراتيجية "زاباد-2021".