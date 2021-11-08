موسكو لا تتوقع أن تنتقل أمريكا إلى مبدأ عدم استخدام الأسلحة النووية أولا

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف لوكالة "سبوتنيك"، إن روسيا ليس لديها سبب للاعتقاد بأن الولايات المتحدة يمكنها إعادة النظر في سياستها والانتقال إلى مبدأ عدم استخدام الأسلحة النووية أولاً.

وقال ريابكوف: "حتى الآن ليس لدينا معلومات تشير إلى أن الحركة قد سارت في هذا الاتجاه بالضبط. بل العكس هو الصحيح".

وأشار إلى أن موسكو "اطلعت على تقارير عن حوار بين حلفاء الولايات المتحدة وخاصة في أوروبا وواشنطن، أصرّت خلاله دول الناتو الأوروبية، بحسب منشورات، على ثبات المعايير القائمة للمظلة النووية الأمريكية".

وأكد ريابكوف، أن موسكو تتوقع خلال اللقاء الروسي الأمريكي القادم بشأن الاستقرار الاستراتيجي سماع أفكار واشنطن بشأن العقيدة النووية الأمريكية المحدثة.

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" سابقًا أن الشركاء الأمريكيين، بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا واليابان، يحثون الولايات المتحدة على التخلي عن الانتقال إلى سياسة عدم الاستخدام الأول.