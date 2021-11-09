لافروف: روسيا والفاتيكان ضد التمييز إزاء المسيحيين في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا والفاتيكان متحدتان في جهودهما لمنع التمييز ضد المسيحيين الذين يعيشون في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.

ووفقا له، فإن موسكو والفاتيكان لديهما العديد من المصالح المشتركة فيما يتعلق بالصراعات المختلفة التي لا تزال قائمة في أجزاء مختلفة من الأرض.

وقال لافروف في لقاء مع سكرتير الفاتيكان للعلاقات مع الدول، رئيس الأساقفة بول ريتشارد غالاغر: "إن رغبتنا، مثل رغبة الفاتيكان، في المساعدة على حل هذه النزاعات ودائمًا العمل على مهمة مثل عدم جواز أي تمييز ضد المسيحيين، وعدم جواز خلق أي تهديدات للمسيحيين المقيمين في مناطق معينة، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا".