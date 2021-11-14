بريطانيا تلوح بخيار تدخل قواتها في أوكرانيا

جهزت بريطانيا قوات عسكرية خاصة قوامها 600 جندي للانتشار في أوكرانيا، وسط مخاوف الغرب من أن روسيا تستعد لغزو جارتها.

وتم إخطار وحدات من القوات الجوية وفوج المظليين من أنه يمكن إرسالهم إلى البلاد في غضون ساعات حسب ما نشرته صحيفة "الميرور".

ويتم الآن تشكيل قوة بريطانية تتكون من أسطول القوات الجوية، وفوج الاستطلاع الخاص، ومسعفين، ومهندسين، ووحدات الإشارة، وما يصل إلى 400 مظلي من 16 لواء هجوم.

وقال مصدر: "تم رفع حالة الجاهزية العالية في اللواء، حيث أنه قد يحتاج إلى الانتشار في وقت قصير جدا".

كما ذكر المصدر أن ما بين 400 و600 جندي جاهزون، وبالعتاد الكامل وهم على استعداد للسفر إلى أوكرانيا والإنزال المظلي فيها".

وقال نيك كارتر رئيس القوات المسلحة البريطانية في وقت سابق اليوم الأحد، إن: "الجيش يجب أن يكون جاهزًا للحرب مع روسيا بعد التوترات الأخيرة في أوروبا الشرقية، لكنه لا يعتقد أن فلاديمير بوتين يريد حقًا حربًا ساخنة مع الغرب".

وأضاف كارتر: "روسيا تشكل الآن تهديدًا أكبر في أوروبا الشرقية مما كانت عليه عندما بدأ في المنصب قبل ثماني سنوات، حيث أجرى سلسلة من المقابلات قبل مغادرته كرئيس أركان الدفاع في نهاية الشهر الجاري.

وأكد نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بولانسكي، في وقت سابق أن: "روسيا لم تخطط أبدا لأي تدخل عسكري في الأراضي الأوكرانية".

وقال بولانسكي، للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كانت بلاده تخطط لتنفيذ أي عملية عسكرية في الأراضي الأوكرانية:

"لم تخطط (روسيا) أبدا ولن تقوم بذلك، إلا في حال دفعتنا أوكرانيا أو أي طرف آخر إلى ذلك أو كمسألة حماية لسيادتنا الوطنية".

وأوضح: "الكثير من التهديدات تنبع من أوكرانيا، ولا تنسوا السفن الحربية الأمريكية في البحر الأسود، وهذا ما يجعل تفادي صدام مباشر في البحر الأسود أمرا صعبا للغاية".