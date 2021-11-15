الولايات المتحدة تتهم روسيا بتنفيذ تجربة صاروخية ضد أحد أقمارها الصناعية

اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، روسيا بتنفيذ تجربة صاروخية مضادة للأقمار الصناعية في الفضاء، ضد أحد أقمار واشنطن ما تسبب في وجود حطام، معتبرة ذلك تهديدا لمصالح كل دول العالم.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس، خلال مؤتمر صحافي: "نفذت روسيا اختبارا لتدمير قمر صناعي. الاختبار خلف أكثر من 1500 قطعة من الحطام المداري ومئات الآلاف من قطع الحطام المداري الأصغر التي تهدد مصالح كل الدول".

وتابع برايس: "هذا الاختبار سيزيد بشكل واضح من خطورة وصول رواد الفضاء إلى المحطة الدولية، بجانب أنشطة الرحلات الفضائية البشرية الأخرى".

وأكد المتحدث أن واشنطن سوف تعمل مع الحلفاء على الرد على تلك الخطوة الروسية.