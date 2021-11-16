"فايزر" تختبر عقارا جديدا لفيروس كورونا في روسيا

وذكر موقع صحيفة "فيدومستي" الروسية أن شركة الأدوية الأمريكية Pfizer ستقوم بهذه الاختبارات على مواطنين روس بالغين مرضى بفيروس كورونا المستجد، حيث يبلغ عددهم نحو 90 شخصا وهم موزعون على مختلف المناطق الروسية وأبرزها موسكو وسان بطرسبورغ وسمولينسك وبارناوول.

وبحسب الموقع ستقوم الشركة الأمريكية باختبار عقار "باكسلوفيد" على المواطنين الروس وهو مخصص لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد الذين يعانون من مخاطر عالية ومتوسطة.

أوضح ممثل الشركة الأمريكية للموقع الروسي أن 7000 شخص من مختلف البلدان، بما في ذلك روسيا يشاركون بهذا الاختبار، معتبرا أنه في حالة اعتماد الدواء من قبل السلطات المحلية، فإن الشركة تعتزم ضمان وصوله إلى أسواق جميع هذه البلدان.

يذكر أن شركة الأدوية الأمريكية Pfizer أعلنت عن نجاح التجارب السريرية للمرحلة الثانية المتعلقة بعقار "باكسلوفيد"، حيث أظهر تحسنا بنسبة 89% لدى مرضى فيروس كورونا المستجد.

وتسعى شركة Pfizer إلى استخدام عقار جديد في حالات الطوارئ من خلال تقديم الدراسة إلى إدارة الغذاء والدواء (FDA).

وبحلول نهاية عام 2021، تعتزم شركة الأدوية إنتاج أكثر من 180 ألف جرعة من الدواء، وفي العام المقبل زيادة الإنتاج إلى 50 مليونا.