روسيا تفند المزاعم الغربية حول نشاطاتها في الفضاء...فيديو

عرضت وزارة الدفاع الروسية فيديو يثبت أن محطة الفضاء الدولية تبعد عن شظايا قمر "تسيلينا-دي" الصناعي بما يقارب 40-60 كم، وعليه فإن المحطة ليست في خطر، وأن التصريحات حول "المخاطر" المزعومة لمحطة الفضاء الدولية لا تتوافق مع الواقع.

وجاء ذلك ردًا على اتهامات وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورنس بارلي، اليوم الثلاثاء، حيث ادّعت بوجود نية لدى روسيا بـ "تخريب" الفضاء، وذلك على خلفية إجراء موسكو تجربة ناجحة لنظام مضاد للأقمار الصناعية.

ووجهت بارلي في تغريدة عبر حسابها في موقع "تويتر" ، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، اتهاما لموسكو تزعم فيه أن الأخيرة تقوم بتخريب الفضاء، وحمّلتها مسؤولية التسبب في حطام الفضاء الذي يهدد حياة رواد الفضاء والأقمار الصناعية.وأشارت وزيرة الجيوش الفرنسية إلى أن "الفضاء منفعة عامة يتشاركها 7.7 مليار شخص".

وأكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إجراء تجربة ناجحة لنظام مضاد للأقمار الصناعية.

وقال شويغو للصحفيين أثناء رحلة عمل إلى المنطقة العسكرية الغربية في منطقة فورونيج: "لقد شهدنا بالفعل نظاما مستقبليًا ناجحًا، حيث تم ضرب القمر الصناعي القديم "بمهارة".

وأكد شويغو أن: "الشظايا المتكونة (إثر القصف) لا تشكل أي تهديد على النشاط الفضائي".