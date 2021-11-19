المسلمون في موسكو يأملون في فتح غرف للصلاة في مترو الأنفاق ومراكز التسوق

أعرب مفتي موسكو، إمام مسجد موسكو الكبير، إيلدار علاء الدينوف، عن رغبة مسلمي العاصمة الروسية، في فتح غرف للصلاة بمحطات مترو الأنفاق ومراكز التسوق، حتى يتمكنوا من إقامة فريضة الصلاة، دون التسبب بحرج للمواطنين الآخرين.

وقال علاء الدينوف، لوكالة "سبوتنيك"، "في الوقت الحاضر نقوم بفتح غرف للصلاة في المؤسسات، ومن بينها، على سبيل المثال، المطارات والدور المخصصة لمرضى الأمراض المزمنة، وبعض المراكز الطبية. إضافة إلى ذلك، نحاول أيضًا أن نتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، مع مراكز التسوق".

وأضاف، "قد تشاهدون مقاطع مصورة على الإنترنت، حول المؤمنين الذين يؤدون فريضة الصلاة في الممرات بمحطات مترو الأنفاق. نجري مفاوضات حول مسألة فتح غرف الصلاة في مترو الأنفاق بموسكو".

ولفت مفتي موسكو إلى أن الصلاة في الأماكن العامة، إجراء يضطر المسلم للجوء إليه، "بسبب عدم وجود عدد كاف من غرف الصلاة في المدينة".

وقال في هذا الصدد، "من المهم التذكير، أن الناس يؤدون الصلاة في مترو الأنفاق، وفي الشوارع العامة.. لأن الصلاة هي أساس حياة المسلم، وهي فريضة يُلزم المؤمن القيام بها خمس مرات في اليوم، حيثما كان".

ويبلغ عدد المسلمين في موسكو، وفقا للمفتي، من 3 إلى 3.5 مليون شخص، منهم 2 مليون يقيمون بشكل دائم في المدينة، والباقي وافدون؛ في حين في العاصمة أربعة مساجد فقط، فضلا عن عدد من غرف الصلاة.