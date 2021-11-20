الصناعة الروسية: سنصنع أكثر من ملياري جرعة ضد كورونا في 2022

أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، اليوم السبت، أن روسيا قد تصنع ملياري جرعة لقاح مضاد لكوفيد-19 في عام 2022.

موسكو– سبوتنيك. وقال مانتوروف على هواء قناة "روسيا-1": "لدينا احتياطي، وقد بدأنا ببيع هذا المنتج ولدينا إمكانية أن نصنع مليارين جرعة".

وبدورها، أوضحت الوزارة أن روسيا لديها بالفعل الإمكانيات التقنية للتوصل إلى حجم الإنتاج هذا.

هذا وأصدر رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، في وقت سابق، تعليمات بتسجيل حجم اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" المستجد في بلاده.

وقال ميشوستين: "سيتم إجراء إحصاء بأحجام اللقاحات ضد عدوى فيروس "كورونا" في روسيا من أجل التنبؤ بالحاجة إلى حجم اللقاحات.

وجاءت تعليمات ميشوستين بإجراء عملية الجرد من قبل ممثلي وزارة الصناعة والتجارة في روسيا الاتحادية ووزارة الصحة الروسية من أجل إتاحة إمكانية التنبؤ بالأدوية المطلوبة لحملة التطعيم وتكوين مخزون كاف في البلاد للجميع.

وقال محللون روس، في وقت سابق، إن اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" تكتسب مزيدا من الثقة لدى سكان البلاد، وهذا تم اكتشافه خلال مسح لصبر الآراء على سكان البلاد.

كما تقوم روسيا بحملة تطعيم واسعة عبر جميع المناطق، واعتمدت موسكو خطة رمز الاستجابة السريع في بعض المؤسسات والقطاعات لتلقيح 60% من الفئات السكانية في العاصمة الروسية، التي كانت تسجل أكثر من ثلث إصابات روسيا كليا.

وأكد عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أن أكثر من 80 ألف مواطن روسي يتم تلقيحهم يوميا في موسكو، وتم فتح عدة مراكز للتلقيح منها الأكبر في العالم في مركز "لوجنيكي" الرياضي.