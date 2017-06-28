حاكم دبي ينشر قصيدة موجهة إلى قطر

وألمح بن راشد في قصيدته إلى أن قطر أخلفت رهان الأخوة، وتناست أن دول الخليج هي الظل القريب الحامي لها من تدخل الغريب، وترك باب الأمل مفتوحًا عندما أكد أن الفرصة لا تزال سانحة أمام الحوار، ولا تزال مفتوحة، وأن هناك أمل في العودة لوحدة الصف وحماية العرب بعضهم بعضا ممن يستهدفون شق صفوفهم.

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