صور فاضحة لملياردير سعودي يصاحب المغنية الشهيرة ريهانا

انتشرت في شبكة التواصل الاجتماعي صور صادمة. وظهرت في الصور ريهانا مع شاب مجهول في حوض السباحة. وكانا يقضيان وقتا ممتعا معا. واتضح أن الشاب هو رجل الأعمال السعودي، حسن جميل، نائب رئيس مجلس إدارة إحدى أكبر الشركات، وهي وكالة سيارات "تويوتا" في المملكة العربية السعودية.

فقام محبو المغنية الشهيرة ريهانا بنشر صور (ميمات) على شبكة الإنترنت، ساخرين من صديقها السابق المغني دريك. إذ كانت المغنية تلتقي سابقا مع مغني الراب دريك. ولم تعلق ريهانا أو صديقها السابق على الصور الفاضحة حتى الآن.

وذكرت الصحف في وقت سابق، أنه من المحتمل أن تكون ريهانا حاملا. فقد تغيرت بشكل ملحوظ، وبدأت الجماهير تتحدث عن زيادة وزنها بسبب الحمل.

Drake opening up twitter just to find out rihanna has a boyfriend #RihannaHasAManParty pic.twitter.com/Pm8t6sgp4H — X (@XyaSafiya) June 27, 2017

وصاحبت ريهانا دريك على مدى عدة سنوات. وقدمت معه عددا من المشاريع الغنائية. وبحسب الصور المنشورة في "إنستغرام" كان يعتقد أن ريهانا بدون صديق. لكن آخر الأخبار تشير إلى خلاف ذلك.