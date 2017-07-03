إيران بدأت بعرض مسابقة رسومات كاريكاتير تسخر من الرئيس الأمريكي

ذكرت صحيفة "طهران تايمز"، أن هذه المسابقة ترعاها المنظمة الإيرانية للشؤون الفنية والسينمائية وتضم أكثر من 1600 عمل فني من 75 دولة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "هآرتس"، فقد حصل الفائز، هادي أسدي، يوم الإثنين، على 1500 دولار أمريكي وكأس ولوحة.

© AFP 2017/ Atta Kenare مصمم كاريكاتير هادي أسدي

وتراوحت الرسومات الأخرى من مظهر دونالد ترامب وهو واقف على تمثال الحرية وعليه شارب هتلر إلى ترامب وهو يرتدي حفاضات أطفال وهو يلعب ببناء البيت الأبيض المصنوع من الليغو.

© AFP 2017/ Atta Kenare صورة كاريكاتيرية لترامب في معرض الكاريكاتير بطهران

ونقلت صحيفة "طهران تايمز" أن "هذه المسابقة تعكس رؤية ترامب كرمز للرأسمالية الأمريكية والهيمنة الذي يقارنه كثير من المثقفين مع النازية".

وقال مدير المنظمة الذي رعى الحدث خلال مؤتمر صحفي، يوم السبت الماضي، "أن سلوك ترامب يوضح أسباب عدم ثقة إيران بالولايات المتحدة، ولذلك قررنا استخدام الفن لإظهار هذا السلوك".

وأضاف "وبصرف النظر عن خصائصه الشخصية، تسبب ترامب في تحديات عديدة للعالم وهو يعامل إيران والعالم الإسلامي على وجه الخصوص بشكل غير لبق (تقليدي) ".

وقد عقد نفس منظمي الحدث مسابقة العام الماضي للرسوم الكاريكاتيرية المثيرة للجدل، والتي أدانت ما يسمى المعايير المزدوجة الغربية في حرية التعبير.

وسيتم عرض مجموعة مختارة من عروض المسابقة في معارض إيران و11 دولة أخرى، بما في ذلك هولندا وبلجيكا وإندونيسيا والبرازيل وتركيا.

وفي الوقت نفسه، لا تزال التوترات تتصاعد بين إيران وواشنطن، خاصة فيما يتعلق ببرامج إيران النووية والصواريخ الباليستية.

وكان ترامب قد أغضب إيران مرارا وتكرارا من خلال التعليق على الاتفاق النووي التي وقعته إيران وست قوى عالمية بأنه أسوأ صفقة تم التفاوض عليها من قبل وأنه يجب وضع البلاد تحت المرصاد.