استطلاع: أغلبية الروس لا يريدون ترك روسيا

ولاحظ مركز الدراسات الروسي أن هذا الرقم هو أعلى مؤشر في تاريخ استطلاعات الرأي.

وذكرت وكالة "سبوتنيك"، أن 10٪ فقط من الروس يرغبون في الهجرة. و17% من هذا العدد، من الروس يتحدثون عن مغادرة البلاد في العامين المقبلين. وحوال نصف أولئك الراغبين في الهجرة لا يتخذون أي إجراءات لهذه الخطوة.

وحسب أقوال ثلث المشاركين في الاستطلاع، فإن سبب مغادرة البلاد قد يكون البحث عن مستوى رفيع للمعيشة.

ومن ضمن البلدان الخمسة الأكثر شعبية للهجرة إليها أصبحت ألمانيا، حيث أشار 13% من المشاركين في الاستطلاع عن رغبتهم في الهجرة إليها. وتليها الولايات المتحدة وأستراليا وإيطاليا وإنجلترا.