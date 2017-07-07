رفض استقبال مواطن قطري ومن ثم القبض عليه وإخفاؤه (فيديو)

وعانى المواطن القطري الكثير عندما اتخذ الصحراء بيتا له قبالة الحدود القطرية، في ظل الحر الشديد والظروف المعيشية الصعبة التي لا يمكن تحملها من قبل أي إنسان.

كما أنه عندما أشهر أوراقه الثبوتية وشهادة الميلاد التي تثبت أنه مواطن قطري، تم سحب جميع الأوراق منه ومصادرتها، وتركه دون مأوى يحميه من حر الصيف القاتل.

وقد بات في الصحراء لمدة تزيد عن 20 يوما، حيث تدهورت حالته الصحية جدا، فتدخلت إحدى الفرق الطبية القطرية لتقديم العلاج له.

مواطن قطري أختفاء بعد منع #النظام_القطري دخوله قطر وسحب جوازه وعائلته تناشد المنظمات الدولية لبحث اختفاء ابنها#خفض_مستحقات_الجنود_القطريين pic.twitter.com/4p3yqAVprR — الردع السعودي 🇸🇦 (@Alrad3sa) July 7, 2017

وأعلن أخ المواطن أن السلطات القطرية قامت باعتقاله ومن ثم صادرت جميع أجهزة الجوال منه، ليستحيل الاتصال به، مما تعتبره أسرة زايد أنه إخفاء متعمد وطالبت بفتح تحقيق في فقدان ابنها.

ويشار إلى أن منظمة "هيومان رايتس وتش" قد طالبت، في وقت سابق، من السلطات القطرية بالسماح لزايد المري بالدخول لأراضيها.