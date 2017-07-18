زيادة عدد الفتيات المهددات بالختان في ألمانيا

قالت متحدثة باسم منظمة معنية بحقوق المرأة، اليوم الثلاثاء، إن عدد الفتيات المقيمات في ألمانيا اللاتي خضعن لعمليات ختان شهد زيادة كبيرة في عام 2016 نتيجة توافد مهاجرين من بلدان تمارس هذه العادة.

© REUTERS/ STRINGER فتيات يمتنعن عن الذهاب لمدراسهن بسبب افتقارهن لمستلزمات الطهارة

وقالت منظمة "تير دي فام"، إن أكثر من 58 ألف امرأة تعيش في ألمانيا مختنات. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وقالت تشارلوت ويل المتحدثة باسم المنظمة إن هذه زيادة بواقع عشرة آلاف امرأة بالمقارنة مع عام 2015.

وقالت المنظمة إن ما لا يقل عن 13 ألف فتاة أخرى معرضات لخطر الختان المحظور في ألمانيا.

وأشارت ويل إلى أن هذا يعني زيادة بمقدار أربعة آلاف فتاة بالمقارنة بعام 2015.

وقالت "يرجع هذا لزيادة التدفق من بلدان مختلفة يمارس فيها الطهور خاصة الصومال وإريتريا والعراق".

وفي عام 2016 وصل نحو 280 ألف مهاجر إلى ألمانيا، فارين من الحروب والصراعات في الشرق الأوسط وأفريقيا. ووصل نحو 890 ألف مهاجر في العام السابق.

وقالت ويل إن من المهم زيادة وعي الناس بالمسألة في ألمانيا وإجراء محادثات مع الجاليات التي تمارس الختان للمساعدة في حماية الفتيات المعرضات للخطر.