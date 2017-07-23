بالصور...منع النساء من دخول جزيرة باليابان والسبب غاية في الغرابة

وتدعى هذه الجزيرة بـ " أوكينوشيما"، ويعود سبب منع النساء من الدخول إلى الجزيرة بسبب الأساطير القديمة التي إدعت أن النساء يتحولن إلى حجر عند اقترابهم من ضريح "أوكيتسو جيو"، الذي يعود للقرن 17.

كما أنه يوجود شروط لدخول الرجال، حيث يقومون بممارسة طقوس خاصة تعرف بـ "التطهر"، فيقوم الرجال بالتعري تمام في مراسم إحتفالية رسمية. ويسمح لـ100 رجل فقط بزيارة الجزيرة ليوم واحد فقط، بتاريخ 27 مايو من كل عام.

ويشار إلى أن الجزيرة المقدسة قد دخلت في قائمة "اليونيسكو" للتراث العالمي.