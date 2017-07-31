بالصور والفيديو: إرادة الحياة أقوى...

يقوم مادان لال البالغ من العمر 45 عاما من ولاية هاريانا، الهند، أكثر من 20 عاما بخياطة الملابس من غير يدين. ولا يشكو الرجل من الحياة، ويتمكن من التكيف ببراعة مع كل المهام اليومية والواجبات المهنية باستخدام قدميه.

ولد مادان لال من دون يدين ولم يحصل على التعليم الأساسي فرفضت المدرسة قبوله. لكنه لم يستسلم، وفي سن 23، ذهب لإيجاد معلم يعلمه الخياطة. ووجده، لكن المعلم لم يؤمن بنجاح تلميذه في البداية.

وقال مادان "سافرت إلى فاتح أباد لتعلم الخياطة، لكن المعلم رفض تعليمي في البداية، فقال: ليس لديك يدين، فكيف تريد أن تجيد الخياطة؟ لكنني طلبت منه أن يعطيني فرصة واحدة فوافق على طلبي. وبعد 10-15 يوما بدأ المعلم يقول: سوف تحقق النجاح.

درس مادان لال الخياطة لمدة عام ثم عاد إلى قريته وافتتح ورشة عمل. وهو يتذكر يوم الافتتاح إلى الآن ويعتبره اليوم الأفضل في حياته. ويأتي الناس إلى ورشة مادان للتعبير عن احترامهم، وأن هناك من يشك في احتراف الخياط فيأتي إلى الورشة ويرى عمله.

ويعتبر السكان المحليون أن الخياط مادان بطل. ويقول مادان، إنه مقتنع أن الحب والدعم من الآخرين يساعده على تخطي كل الصعوبات.