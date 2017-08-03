عائلة أمريكية تعترف باغتصاب طفلها بالتبني من أصل روسي

قضت المحكمة على زوجين من مدينة لوس غاتوس في ولاية كاليفورنيا بالسجن لمدة 24 و 12 عاما، بتهمة إساءة معاملة طفل بالتبني من أصل روسي.

ووفقا لصحيفة محلية "ميركوري نيوز"، أعلن رالف فلين، الذي يبلغ 73 عاما، وزوجته كارولين فلين، البالغة 44 عاما، بأنهما مذنبان وقد قاما بعقد صفقة مع نظام العدالة.

وحصل الزوج على 24 عاما في السجن، بينما حصلت زوجته على 12 عاما. اعترف رالف فلين بالاعتداء الجنسي على ابنه بالتبني لمدة 10 سنوات، بدءا من لحظة تبنيه منذ كان عمره 9 سنوات.

واعترفت كارولين فلين أنها انضمت لأفعال زوجها الإجرامية عندما بلغ عمر ابنهما بالتبني 15 عاما.

هذا وبناء على طلب نائب المدعي العام لمنطقة سانتا كلارا عون تران، يعيش الولد المتبني حاليا حياة طبيعية جدا. وأضاف أن "لديه صديقة، ومكان عمل ومكان للعيش فيه وأنه قد تعافى."

ووفقا للمدعي العام، سمح اتفاق المتهمين مع نظام العدالة من الضحية أن لا يدلي بشهادته علنا ​​في المحكمة.

وقال تران "تم حل المسألة تماما وفعليا نحن حكمنا بالسجن مدى الحياة لرالف فلين وبالسجن لمدة طويلة لزوجته."