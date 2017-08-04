قطة وكلب يسلمان مطلوبا للمأمورين القضائيين

أعلنت الهيئة الفدرالية للمأمورين القضائيين، اليوم الجمعة، أن حيوانين منزليين يعودان لمواطن في نوفوسيبيرسك، ترتب عليه دفع نفقات بقيمة 400 ألف روبل [ نحو 6666 دولارا] ساعدا المأمورين القضائيين مرتين في البحث عن صاحبهما.

نوفوسيبيرسك — سبوتنيك. جاء في بيان دائرة الصحافة لإدارة الهيئة الفدرالية للمأمورين القضائيين: "في المرة الأولى دلّ عن المواطن "إس" كلبه "بوتسمان" الذي تصرف حينها بعصبية لافتة للنظر بالقرب من مدخل حمام عام، ما لفت انتباه المأمورين، وبعد دراسة المحكمة للبروتوكول الإداري تم إصدار حكم بالأعمال الإلزامية لمدة 80 ساعة".

وأكد البيان أن الحكم لم ينفع بتأديب المواطن الذي اكتفى فقط بدفع جزء صغير من الدين المترتب عليه، ومن جديد توقف عن دفع النفقات المخصصة لطفله ما أدى لتحميله المسؤولية الجنائية.

وتابع البيان بأنه "ولوضع المواطن بصورة تبعات القضية الجنائية، قام المأمورون مرة أخرى بالذهاب إلى مكان إقامته لجلبه إلى المحكمة بالقوة، ولكن في هذه المرة حسّن المواطن المذكور ظروف التمويه محاولاً مرة أخرى تجنب لقاء المأمورين، ولكن لفت انتباه المأمورين صندوق كبير في علية البيت، كانت تنظر إليه باهتمام قطة منزلية، ولم يكن مستغرباً بأن المواطن "إس"، كان داخل هذا الصندوق، بين المخللات والملابس العتيقة".

هذا وروى المكتب الصحفي عن المواطن الذي يبلغ من العمر 36 عاما أنه كان مديناً بنفقات لولده القاصر بمبلغ قدره 400 ألف روبل [نحو 6666 دولارا]، وكان حسابه المصرفي خالياً تماماً من النقود، وكان يعيش في منزله الخاص، دون أن يكون مسجلاً بأي عمل رسمي.

وأمرت المحكمة في كانون الثاني/ يناير عام 2017 بتطبيق البروتوكول الإداري على المتخلف عن الدفع، وعندها حاول الرجل التخفي عن المأمورين داخل حمام عام.