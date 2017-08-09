هل نشهد علاقة جديدة بين براد بيت وأنجيلينا جولي

ذكرت الصحيفة الأمريكية "US Weekly" نقلا عن مصادر مقربة من النجمين العالميين، براد بيت، وأنجيلينا جولي، اللذين قدما أوراق الطلاق منذ قرابة عام تقريبا، أنهما يمكن أن يعودا لبعضهما البعض.

© REUTERS/ Hannibal Hanschke لقاءات رومانسية سرية بين براد بيت وأنجلينا جولي

وأضافت الصحيفة على لسان المصدر "معاملة الطلاق توقفت، وخلال الأشهر القليلة الماضية لم يتم فعل أي شيء حيال تقدم هذه العملية، ويعتقد الجميع أنهم لن يفعلوا ذلك".

ونقلت الصحيفة عن أحد الأصدقاء المقربين من النجمين قوله "الجميع يعتقد أنه يمكن لهما العيش سويا مرة أخرى. لن أكون مندهشا إذا ما أعلنوا عن إلغاء الطلاق والمحاولة في إستعادة العلاقة".

وفي وقت سابق، أشارت تقارير عن لقاءات سرية بين براد بيت وأنجيلينا جولي، وكان السبب الرئيسي في موافقة أنجيلينا من لقاء بيت، هو توقف الأخير عن شرب الكحول.

ووفقا للأصدقاء، فإن إيقاف عملية الطلاق، يمكن أن يؤدي إلى خطوة جديدة في علاقة النجمين.