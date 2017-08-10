الحكم بالسجن 12 ألف عام بحق أب اغتصب ابنته 626 مرة

وقال المحقق في المحكمة الخاصة بالجرائم الجنسية في "بوترغاي"، العاصمة الإدارية الجديدة لماليزيا، إيمي سيازوامي، إن المتهم يواجه عقوبة تصل إلى السجن 12 ألف سنة بسبب تكرر حالات الاغتصاب، التي يعاقب القانون على كل منها بالسجن 20 عاما.
ورفضت المحكمة طلبا بإطلاق سراح المتهم بكفالة بعدما حذرت النيابة العامة من إمكانية فراره أو ترهيب الشهود.
واعتقل المتهم إثر شكوى قدمتها والدة الضحية، وارتكب أفعاله المشينة هذه عندما كانت ابنته مقيمة عنده.
ويعاقب القانون الماليزي على جرائم الاغتصاب بقسوة، ففي عام 2015 حكم على شرطي بالسجن 100 عام؛ لإقدامه عدة مرات على اغتصاب فتاة يبلغ عمرها 13 عاما.
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