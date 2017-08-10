الحكم بالسجن 12 ألف عام بحق أب اغتصب ابنته 626 مرة

وجه القضاء الماليزي تهما لرجل في الثلاثينات من عمره بارتكاب 626 اعتداء جنسيا على ابنته البالغة من العمر 15 سنة، ويحاسب القضاء الماليزي على هذه التهم بعقوبة السجن قد تصل مدتها إلى 12 ألف سنة.

© AP Photo/ Emrah Gurel أردوغان يعلق على قضية اغتصاب وقتل امرأة سورية

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر قضائية، اليوم الخميس، أن المتهم (36 عاما)، ارتكب 626 جرما في حق ابنته تتصل بالاغتصاب وسفاح القربى، وأحيل إلى المحكمة.

وقال المحقق في المحكمة الخاصة بالجرائم الجنسية في "بوترغاي"، العاصمة الإدارية الجديدة لماليزيا، إيمي سيازوامي، إن المتهم يواجه عقوبة تصل إلى السجن 12 ألف سنة بسبب تكرر حالات الاغتصاب، التي يعاقب القانون على كل منها بالسجن 20 عاما.

ورفضت المحكمة طلبا بإطلاق سراح المتهم بكفالة بعدما حذرت النيابة العامة من إمكانية فراره أو ترهيب الشهود.

واعتقل المتهم إثر شكوى قدمتها والدة الضحية، وارتكب أفعاله المشينة هذه عندما كانت ابنته مقيمة عنده.

ويعاقب القانون الماليزي على جرائم الاغتصاب بقسوة، ففي عام 2015 حكم على شرطي بالسجن 100 عام؛ لإقدامه عدة مرات على اغتصاب فتاة يبلغ عمرها 13 عاما.